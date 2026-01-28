Μέσα στο ιδιαίτερα βαρύ κλίμα που έχει διαμορφωθεί μετά το θανατηφόρο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ, ο Ραζβάν Λουτσέσκου -μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου στη Λιόν- υπογράμμισε ότι οι «ασπρόμαυροι» οφείλουν να μετατρέψουν τη θλίψη σε δύναμη και να αγωνιστούν και για εκείνα τα παιδιά.

Αναλυτικώς όσα δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου:

Για το ότι ο ΠΑΟΚ παίζει για τους οπαδούς του και πώς να γίνει προετοιμασία για έναν τέτοιο αγώνα: «Νομίζω είναι μία πολύ δύσκολη κατάσταση, αν όχι η πιο δύσκολη. Κάτι που καταβάλλει την ομάδα. Από την άλλη, να αφήσουμε τα πάντα εκτός για να παίξουμε ένα ματς και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Να παίξουμε και για αυτά τα παιδιά. Ο ΠΑΟΚ είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, μία οικογένεια που δεν το καταλαβαίνει κάποιος που δεν βρίσκεται εντός του συλλόγου. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ, σε αυτήν την κατάσταση, να γεμίσουμε το μυαλό μας και να παίξουμε και για τα θύματα της τραγωδίας».

