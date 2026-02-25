Απαιτητική είναι η αυριανή αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στην Ισπανία κόντρα στη Θέλτα (26/2, 22:00) κι αυτός καθώς πρέπει να ανατρέψει το εις βάρος του 2-1 από το πρώτο ματς της Τούμπας, αν θέλει να προκριθεί στους «16» του Europa League.

Ο Ρασβάν Λουτσέσκου, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν τους αγώνες, στάθηκε στις πολλές απουσίες με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος, ενώ ανέφερε και τον διάλογο που είχε με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος του είπε ότι θα προκριθούν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

