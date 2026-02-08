Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μοιράστηκε τις σκέψεις του στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, μετά τη λευκή ισοπαλία ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ, για την 20η αγωνιστική της Super League.

Ο Ρουμάνος τεχνικός, εμφανίστηκε ευχαριστημένος από την προσπάθεια και την απόδοση των παικτών του, παραδεχόμενος τη δυσκολία της διαχείρισης των ποδοσφαιριστών πάνω σε τόσο απαιτητικό πρόγραμμα, με αφορμή την απουσία των Κωνσταντέλια, Μεϊτέ, Χατσίδη, αλλά και την αναγκαστική αλλαγή του Ντεσπόντοφ, που αποχώρησε πρόωρα από το παιχνίδι.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr