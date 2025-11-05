Στις δυσκολίες του αγώνα με τη Γιουνγκ Μπόις, αλλά και στην εμπιστοσύνη που έχει στους παίκτες του, στάθηκε ο Ράζβαν Λουτσέσκου στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον ελβετικό σύλλογο στο γήπεδο της Τούμπας (Πέμπτη 6/11, 22:00), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Ο 56χρονος Ρουμάνος προπονητής μίλησε για το δύσκολο πρόγραμμα που έβγαλε» ο ΠΑΟΚ, αλλά και το ντέρμπι που ακολουθεί με τον Παναθηναϊκό (Κυριακή 9/11, 21:00 – «Απόστολος Νικολαΐδης»), για τις επιλογές που έχει με την επιστροφή των τραυματιών, αλλά και στην ενέργεια που δίνει η Τούμπα στην ομάδα του.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου:

Για τη Γιουνγκ Μπόις: «Θα έχουμε έναν καλό αντίπαλο, από την Ελβετία, με επιθετικό κατά βάση ποδόσφαιρο. Είναι μία καλή ομάδα η Γιουνγκ Μπόις. Όλοι είναι έτοιμοι και γνωρίζουν τις δυσκολίες του αγώνα. Ο καθένας μέσα στην ομάδα αντιλαμβάνεται τη δυσκολία του παιχνιδιού και την ίδια στιγμή, υπάρχει και ο συναγωνισμός στην ομάδα. Όλοι θέλουν να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Υπάρχει και η εμπειρία και η νοοτροπία που έχουμε “χτίσει” τα τελευταία χρόνια. Αυτό που θέλουμε είναι να σβήνουμε μετά από κάθε παιχνίδι ό,τι έχει συμβεί και να κοιτάμε το επόμενο. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος. Θα πρέπει να κάνουμε την ανάλυση όσον αφορά τον αντίπαλο, για να ξέρουμε όσο πιο πολλά μπορούμε γι’ αυτόν. Το δεύτερο είναι να έχουμε εμείς τη δική μας ποδοσφαιρική φιλοσοφία. Αυτά είναι τα δύο στοιχεία που μας οδηγούν στο πώς θα προετοιμάσουμε το κάθε παιχνίδι».

Για το ροτέισον και την αρχική ενδεκάδα σε σχέση με τα διαδοχικά ματς: «Με γνωρίζετε και γνωρίζετε και τη φιλοσοφία μου. Η προσοχή μου είναι και στα δύο παιχνίδια που ακολουθούν. Έχουμε τρία παιχνίδια σε επτά ημέρες, οπότε είναι σημαντικό για εμάς να έχουμε την απαραίτητη φρεσκάδα από παιχνίδι σε παιχνίδι. Θα είναι ένα ματς μεγάλης έντασης, με πολλά τρεξίματα και μάχες, με βάση και τον αντίπαλο. Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι να έχουμε φρεσκάδα και να κάνουμε τις καλύτερες επιλογές για το παιχνίδι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είμαι χαρούμενος για το γεγονός ότι επιστρέφουν παίκτες όπως ο Δημήτρης Πέλκας, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο Ντέγιαν Λόβρεν. Δεν είναι μόνο οι παίκτες του ροτέισον, αλλά είναι και αυτοί που δίνουν λύσεις ερχόμενοι από τον πάγκο. Είμαστε χαρούμενοι για το γεγονός ότι έρχονται όλοι οι παίκτες και είναι και πάλι διαθέσιμοι».

Για τον ρόλο που παίζει η Τούμπα: «Περιμένουμε μία πολύ ωραία ατμόσφαιρα και φυσικά θα χρειαστούμε την ώθηση από τον κόσμο. Θέλουμε τη δεύτερη διαδοχική νίκη στην Ευρώπη. Ας εστιάσουμε στο αυριανό».

Για τις μεταγραφές που έγιναν και τα νέα πρόσωπα στην ομάδα: «Είναι στο χέρι του κάθε παίκτη όσο το δυνατόν πιο σύντομα να γίνει κομμάτι του γκρουπ. Σαν προπονητής, αυτό που πρέπει να κάνω είναι να παίρνω τις αποφάσεις μου, όσο πιο ευθέως μπορώ να το κάνω, και να κοιτάω το γενικότερο συμφέρον, παίρνοντας αποφάσεις από παιχνίδι σε παιχνίδι».

Tους ποδοσφαιριστές του δικεφάλου του Βορρά εκπροσώπησε στη συνέντευξη Τύπου ο Γιώργος Γιακουμάκης, ο οποίος στην αρχική του τοποθέτηση, τόνισε: «Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς, όπως και κάθε άλλο. Κάθε ματς το αντιμετωπίζουμε με την ίδια σοβαρότητα. Μετά το ‘’διπλό’’ στη Λιλ, τα δεδομένα άλλαξαν λίγο. Δείχνουμε ότι είμαστε μία ομάδα που μπορούμε να διεκδικήσουμε την πρόκριση. Το θέλουμε πάρα πολύ. Είμαστε σε καλό φεγγάρι κι αυτό δε μας προσθέτει πίεση, αλλά μας δίνει μία έξτρα ώθηση. Νομίζω ότι αρχής γενομένης από αύριο (σ.σ. 6/11) αν είμαστε αυτοί που πρέπει θα πάρουμε το παιχνίδι και θα αυξήσουμε κι άλλο τις πιθανότητες για το επόμενο βήμα».

Και προσέθεσε μιλώντας για την προσωπική του απόδοση: «Ήταν θέμα χρόνου να προσαρμοστώ στις απαιτήσεις του προπονητή και του συστήματος που παίζουμε. Ίσως και να πήρε λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε. Έχω εμπεδώσει πλέον το σύστημα της ομάδας και του προπονητή και είμαι σε καλύτερο φεγγάρι. Προσπαθώ να είμαι και κοντά στο γκολ. Έχω αρχίσει και γράφω και νούμερα. Είμαι χαρούμενος γιατί κάνοντας όλες τις υπόλοιπες δουλειές μέσα στο γήπεδο που χρειάζεται ο προπονητής, γράφω και νούμερα».

Μιλώντας, δε, για τα συναισθήματα και τις εμπειρίες του επιστρέφοντας στην Ελλάδα έπειτα από την περιπλάνησή του σε συλλόγους του εξωτερικού, ο Γιακουμάκης επεσήμανε: «Εμένα με τρόμαζε ο επαναπατρισμός, γιατί συνειδητά είχα φύγει από την Ελλάδα. Είχα δυσκολευτεί με τη νοοτροπία της Ελλάδας. Είχα δισταγμούς, αλλά ο τρόπος που με προσέγγισε η ομάδα ήταν καταλυτικός για να γυρίσω. Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα ευτυχώς και είμαι πραγματικά χαρούμενος και ποδοσφαιρικά και στη ζωή μου. Όντας οικογενειάρχης τα ζυγίζω όλα και έχει τεράστια σημασία για μένα να είναι χαρούμενα τα παιδιά και η σύζυγός μου. Έχουμε υπάρξει και σε μέρη που δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ και το να τους βλέπω χαρούμενους με γεμίζει χαρά, ηρεμία και μου δίνει τη δυνατότητα να συγκεντρωθώ σε αυτό που αγαπάω χωρίς δεύτερη σκέψη. Αν βάλω και το ποδόσφαιρο που κι εκεί είμαι πολύ χαρούμενος, το πακέτο είναι ιδανικό».

Επιστρέφοντας στα του ποδοσφαίρου και στο κομμάτι της διαχείρισης των αγώνων, ξεκαθάρισε: «Το να παίζεις δύο ντέρμπι είναι ίσως καλύτερο από το να παίζεις ένα δύσκολο παιχνίδι στην Ευρώπη και μετά από τρεις μέρες να παίζεις με μία ομάδα που είναι αρκετά χαμηλά στον βαθμολογικό πίνακα. Είναι πολύ πιο εύκολο να χαλαρώσεις και να σκεφτείς ότι κάπως θα το βρω το γκολ, θα τη βρω τη νίκη, ειδικά όταν παίζεις στη έδρα σου. Όταν παίζεις ντέρμπι δεν προλαβαίνεις να χαλαρώσεις καθόλου και προσπαθείς απλά να ξεκουραστείς σωματικά και να ανταπεξέλθεις στο ντέρμπι μετά από τρεις ημέρες».

Τέλος, για το γεγονός πως ο ΠΑΟΚ έχει ήδη πολλούς σκόρερ στη φετινή σεζόν, ο Γιακουμάκης εξήγησε: «Ο φορ ή ο οποιοσδήποτε παίκτης μπορεί να περάσει ένα ντεφορμάρισμα. Το να βρίσκεις γκολ από πολλούς παίκτες, είναι το ‘’κλειδί’’ για να βρεις το γκολ σε κάθε ματς που ίσως δυσκολεύεσαι να σκοράρεις. Είναι θετικό για να έχει διάρκεια η ομάδα, ακόμη κι όταν ένας παίκτης είναι ντεφορμέ».

Χα.Π.