Ο ΠΑΟΚ έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας στο τέλος του αγώνα με τη Λουντογκόρετς (3-3), κι έτσι δεν έφυγε με άδεια τα χέρια από το ματς με τους Βούλγαρους, που είχε συνεχείς εναλλαγές συναισθημάτων.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής του «Δικέφαλου του Βορρά», Ραζβάν Λουτσέσκου, στάθηκε στο πόσο σημαντικός μπορεί να αποδειχθεί αυτός ο βαθμός στη μάχη της πρόκρισης, ενώ στάθηκε και στις ευκαιρίες που δεν εκμεταλλεύτηκαν οι ποδοσφαιριστές του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ:

«Ναι μεν πετάξαμε δύο βαθμούς, αλλά όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι ο βαθμός που πήραμε ήταν πολύ σημαντικός.

Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα με τρία δυνατά ματς. Αντιμετωπίζαμε σήμερα μια ποιοτική ομάδα που μας πίεσε, αλλά παλέψαμε και ενώ πέσαμε, σηκωθήκαμε ξανά στα δέκα τελευταία λεπτά.

Το παιχνίδι ήταν με τη μεριά μας. Χάσαμε μεγάλες ευκαιρίες όχι μόνο στο τέλος του παιχνιδιού, αλλά κατά τη διάρκεια. Τα αποτελέσματα στο ποδόσφαιρο κρίνονται από τα “επεισόδια” κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Σήμερα αυτά δεν ήταν με το μέρος μας. Θα ήταν διαφορετικά αν είχαμε εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες μας».