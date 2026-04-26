Ο Ρασβάν Λουτσέσκου, εμφανώς απογοητευμένος μετά την απώλεια του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ, στάθηκε κυρίως στην ψυχολογική κατάρρευση της ομάδας του όταν το παιχνίδι «στραβώνει».

Ειδικότερα, ο τεχνικός του ΠΑΟΚ δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη λήξη του τελικού:

«Είναι πολύ δύσκολο για μένα να εξηγήσω τι μας συμβαίνει. Στο τέλος της γραφής, παίζει ρόλο η ψυχολογία. Προηγούμασταν, είχαμε ευκαιρίες και μετά το 1-1, χάσαμε την αυτοπεποίθησή μας. Χάσαμε την ενέργεια μας. Επιστρέψαμε μετά το 1-2 από κάτι που δεν ήταν ποδόσφαιρο. Μπορώ να πω ότι ξανά κάναμε ένα βήμα πίσω, γιατί το 3-2 ήταν δώρο μας. Δεν έκαναν καν ευκαιρία. Ένα κόρνερ και ένα πέναλτι δώρο. Είναι σκληρή πραγματικότητα. Όταν κάτι πάει στραβά, χάνουμε τα πάντα, ξεχνάμε να παίζουμε. Μετά είναι δύσκολο να επιστρέψεις. Είναι πολύ κακή περίοδος για μας, για μένα. Προσπαθώ να το εξηγήσω με τον πιο απλό τρόπο, αλλά χάσαμε το Κύπελλο. Μετρούσε πολύ.

