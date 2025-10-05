Στη σωστή αντίδραση της ομάδας του στο β’ ημίχρονο στάθηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μετά την παλικαρίσια νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ρουμάνος τεχνικός στη κάμερα της NOVA:

«Κάθε παιχνίδι που κερδίζεις απέναντι στον Ολυμπιακό σου δίνει αυτοπεποίθηση. Πάντα με την ίδια λογική αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια. Κάτι μας έλειπε στα προηγούμενα παιχνίδια, ενώ δεν παίξαμε άσχημα, ήμασταν άτυχοι και δεν είχαμε την ίδια συγκέντρωση. Σήμερα αντιδράσαμε σωστά.

Μετά το ημίχρονο κάναμε τέλειο παιχνίδι στη μαχητικότητά μας και την ένταση που είχαμε. Εδώ και μήνες νομίζουν ότι είμαστε σε μία καταστροφή, αλλά δεν είναι έτσι.

Μέσα σε όλο αυτό εμείς θα πρέπει να αναλύσουμε τα λάθη μας, να βρούμε αντίδραση. Έτσι προσπαθείς να κρατήσεις την ισορροπία. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η ισορροπία».