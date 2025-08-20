Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έδωσε το πλαίσιο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος του ΠΑΟΚ, μιλώντας στους δημοσιογράφους, παραμονή του πρώτου αγώνα των play off του Europa League, με τη Ριέκα στην Κροατία (21/8, 21:45, OPEN TV), με τη ρεβάνς της Τούμπας να είναι προγραμματισμένη για τις 28/8, στις 20:30.

Ο Ρουμάνος προπονητής του ΠΑΟΚ μίλησε για:

Την βελτίωση που έδειξε ο ΠΑΟΚ από το πρώτο στο δεύτερο επίσημο παιχνίδι:

«Κάθε προπονητής επιθυμεί να πιστεύει πως η ομάδα του θα βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Η δουλειά που έκαναν οι ποδοσφαιριστές αυτή την εβδομάδα ήταν πολύ καλή. Οι σχέσεις τους βελτιώνονται καθημερινά. Υπάρχουν νέοι ποδοσφαιριστές από την Κ19, αλλά και καινούργιοι στο ρόστερ. Πρέπει να υιοθετήσουμε τη νοοτροπία “εργατών”. Πρέπει να έχουμε ανταγωνιστικό πνεύμα και να παλέψουμε μέσα στο γήπεδο.

Η Ριέκα κέρδισε τον τίτλο στην Κροατία. Πρέπει να περιμένουμε μια ομάδα με ποιότητα που της αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο. Έχουμε τη νοοτροπία να παίζουμε για τη νίκη, θέλουμε να κερδίζουμε. Περιμένω μια ενδιαφέρουσα σειρά αγώνων. Οπουδήποτε και να παίζουμε, θέλουμε να κερδίζουμε. Το γήπεδο θα δείξει πώς θα είναι η ομάδα.

Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τον τρόπο παιχνιδιού της Ριέκα, που έχει παίκτες που θέλουν να κυριαρχούν στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να ελέγξουμε τις καταστάσεις, όταν θα έχουμε την μπάλα στα πόδια μας. Απόλυτα προσηλωμένοι στις καταστάσεις που θα μπορέσουν να προκαλέσουν κίνδυνο στην ομάδα».

Την κατάσταση του ΠΑΟΚ σε αυτή τη σειρά αγώνων:

«Στον ΠΑΟΚ πάντα υπάρχει πίεση, ακόμη και στην κουζίνα να πάω θα υπάρχει πίεση. Δεν είναι κάτι νέο αυτό. Στην Τούμπα υπάρχει πίεση, εκτός έδρας υπάρχει πίεση. Είμαστε συνηθισμένοι, είναι μια φυσιολογική διαδικασία για εμάς. Η ομάδα βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι, όπως και η ποιότητα των παικτών. Αυτό δείχνει αυτοπεποίθηση και γίνονται όλα πιο εύκολα για εμάς. Το καλοκαίρι είναι περίπλοκο για όλες τις ελληνικές ομάδες. Υπάρχει μια μεγάλη διακοπή. Οι ελληνικές ομάδες αντιμετωπίζουν ομάδες που είναι έτοιμες, αυτό κάνει τα πράγματα περίπλοκα. Η αντιπαλότητα των ελληνικών ομάδων είναι στο μέγιστο βαθμό.

Οι ελληνικές ομάδες καταφέρνουν να ξεπερνούν αυτά τα εμπόδια. Εμείς φτάσαμε μέχρι τα προημιτελικά, ο Ολυμπιακός κέρδισε το Conference League, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έφεραν βαθμούς. Αυτό είναι σημαντικό για όλους. Πρέπει να προσπεράσουμε κάθε δυσκολία και να προκριθούμε στο League Stage του Europa League, αυτό θα είναι σημαντικό και για τις εγχώριες διοργανώσεις».

Την πρεμιέρα της Super League:

«Ετοιμαζόμαστε για το ευρωπαϊκό παιχνίδι και την Πέμπτη θα είμαι έτοιμος γι’ αυτές τις ερωτήσεις».

Τον Γιώργο Γιακουμάκη:

«Θα είναι μαζί μας. Υπάρχει περίοδος προσαρμογής και για τη φυσική του κατάσταση. Θέλω να γνωρίσει τους συμπαίκτες του και τον τρόπο παιχνιδιού. Δεν υπάρχει πίεση, ώστε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα».

Το βαθμό ετοιμότητας του ΠΑΟΚ:

«Βιάζεστε. Έχουμε το αυριανό παιχνίδι πρώτα. Όποιος κι αν είναι ο τρόπος παιχνιδιού μιας ομάδας, πρέπει να προσαρμοστούμε. Κάποιες φορές, εκμεταλλευόμαστε τα λάθη, άλλες φορές υποφέρουμε μέσα στο γήπεδο. Μπορεί να κερδίσει ο αντίπαλος είτε με λάθη, είτε παίζοντας καλό ποδόσφαιρο. Πρέπει να προσαρμοστούμε σε κάθε κατάσταση. Είμαστε στην αρχή της διαδικασίας και με αυτό το σκεπτικό θα αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο. Αν έχεις σωστή νοοτροπία, έχεις την πιθανότητα να πετύχεις κάτι».