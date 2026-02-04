Χαμηλούς τόνους κράτησε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ με 1-0 επί του Παναθηναϊκού, στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων, για τα ημιτελικά του Κυπέλλου, που διεξήχθη το βράδυ της Τετάρτης στη Λεωφόρο.

Ο Ρουμάνος τεχνικός τόνισε ότι απλά τελείωσε το πρώτο… ημίχρονο στη μονομαχία της ομάδας του με το τριφύλλι, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι παίκτες του θα πρέπει να τελειώσουν τη… δουλειά, σε μία εβδομάδα στην Τούμπα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην Cosmote TV:

«Ήταν τα πρώτα 90 λεπτά από μία διπλή μάχη. Νομίζω ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα, ίσως το σκορ μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο, βάσει των ευκαιριών που κάναμε στο πρώτο μέρος.

Στο δεύτερο ημίχρονο με τις ψηλές μπαλιές έγινε λίγο πιο περίεργο το ματς, ωστόσο τα παιδιά ανταποκρίθηκαν σε κάθε συνθήκη στον αγωνιστικό χώρο, είχαν το πνεύμα του μαχητή σε όλες τις φάσεις.

Τώρα τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, δεν κρίθηκε τίποτα. Έχουμε το προβάδισμα στον επαναληπτικό της Τούμπας,θα ειμαστε μπροστά στους φιλάθλους μας, όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι στο γήπεδο για να πετύχουμε στον στόχο μας».