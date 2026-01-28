Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τη Λυών για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League (29/01, 22:00), σε ένα παιχνίδι που διεξάγεται υπό τη σκιά της τραγωδίας στην Τιμισοάρα και της απώλειας επτά οπαδών του.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Ντέγιαν Λόβρεν αναφέρθηκε στην επιστροφή του στη Λυών, αυτή τη φορά ως αντίπαλος, αλλά και στο ιδιαίτερα βαρύ κλίμα που επικρατεί στον σύλλογο μετά τα τραγικά γεγονότα στη Ρουμανία.

Παράλληλα, στάθηκε στο απαιτητικό πρόγραμμα της φετινής σεζόν, καθώς και στη δυναμική της γαλλικής ομάδας ενόψει της μεταξύ τους αναμέτρησης.

