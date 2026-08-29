Τέλος σε ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί 17 μηνών μπήκε για την Κ19 του ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ηττήθηκε με 2-1 από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, ξεκινώντας με απώλεια την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου του.

Ο Ατρόμητος αιφνιδίασε τους Θεσσαλονικείς μόλις στο 3′ με τον Σασσάνη, όμως ο ΠΑΟΚ βρήκε άμεσα απάντηση με τον Χαλδέζο να ισοφαρίζει στο 36΄ με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

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