Η αποστολή της Θέλτα αναχώρησε το πρωί για Θεσσαλονίκη, με τον Κλαούντιο Χεράλδες να μην μπορεί να υπολογίζει σε τέσσερις ποδοσφαιριστές, εν όψει του πρώτου αγώνα με τον ΠΑΟΚ, για τα Play Off του UEFA Europa League (19/2, 19:45, Cosmote Sport 3).

Η Θέλτα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον αγώνα με τους Θεσσαλονικείς για τη νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης και έφτασε με την αποστολή που καλείται να διαχειριστεί ο προπονητής της ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο Ούγκο Σοτέλο υπέστη διάστρεμμα στη διάρκεια της χθεσινής προπόνησης και πρόσθεσε το όνομά του στην λίστρα των ακουσίων της ομάδας από το Βίγκο, στην οποία επίσης συμπεριλαμβάνονται τα ονόματα των Άλβαρο Νούνιες, Φράνκο Τσέρβι και Τζόζεφ Αϊντού που δεν θα βρεθούν στην Ελλάδα για διαφορετικούς λόγους.

