Τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στη Ντινάμο Κιέβου και την Κλουζ έφερε στον δρόμο του ΠΑΟΚ η κλήρωση του 2ου προκριματικού γύρου του Europa League τον οποίο καλείται να ξεπεράσει για να φτάσει στη League Phase της διοργάνωσης.

Η πρώτη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 23 Ιουλίου και θα διεξαχθεί εκτός έδρας, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα αργότερα, στις 30 Ιουλίου, στην Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ θα επιδιώξει να ολοκληρώσει τη δουλειά μπροστά στο κοινό του.

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