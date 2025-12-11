Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη σύνθεση της επιτροπής, που συστάθηκε για την οργάνωση των εκδηλώσεων της συμπλήρωσης 100 ετών από την ίδρυση του ΠΑΟΚ.
Τις επόμενες ημέρες, η επιτροπή θα έχει την πρώτη της συνεργασία με τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, για να οριοθετηθεί το ύφος και το πλαίσιο των εκδηλώσεων που θα οργανωθούν.
Η επιτροπή αποτελείται από τους:
- Κωνσταντίνο Βασιλόπουλο – πρόεδρος/ Project Manager
- Γιώργο Κούδα – Επίτιμος πρόεδρος
- Αντελίνο Βιειρίνια
- Κυριάκο Αλεξανδρίδη
- Γιώργο Τουρσουνίδη
- Ιάκωβο Μιχαηλίδη
- Νίκο Μαραντζίδη
- Βαγγέλη Γαλατσόπουλο
- Κλεάνθη Βαλαρούτσο
- Ηλία Βιολίδη
- Στέργιο Καλύβα
- Χρήστο Παπανικολάου
- Θωμαή Βαρδαλή
- Χρήστο Καραμπέρη
- Βασίλη Χατζηαποστόλου
