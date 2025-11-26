Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι κόντρα στην Μπραν, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (27/11, 19:45) στο γήπεδο της Τούμπας, για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου, στην τελευταία πρόβα ενόψει της αναμέτρησης με τους Νορβηγούς, είδε τον Κίριλ Ντεσπόντοφ να ξεπερνάει την ίωση που τον ταλαιπώρησε και να προπονείται κανονικά με την ομάδα. Αντίθετα, οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Μαντί Καμαρά ακολούθησαν μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια δούλεψαν ατομικά.

Ο Ρουμάνος θα πρέπει να αποφασίσει αν θα ξεκινήσει τον Δημήτρη Πέλκα ή τον Λούκας Ιβανούσετς στη θέση του Κωνσταντέλια, ενώ οι πτέρυγες πίσω από τον Γιώργο Γιακουμάκη φαίνονται «καπαρωμένες» από τους φορμαρισμένους Τάισον και Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Δύσκολα θα χαλάσει το δίδυμο των Σουαλιό Μεϊτέ και Μαγκομέντ Οζντόεφ στα χαφ ενώ οι Ζόαν Σάστρε, Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα, Γιάννης Μιχαηλίδης και Τόμας Κεντζιόρα αναμένεται να συνθέσουν την αμυντική τετράδα μπροστά από τον επανακάμψαντα Γίρι Παβλένκα.