Ο Ράζβαν Λουτσέσκου συμπεριέλαβε τους δύο Ιταλούς νεοαποκτηθέντες, Αλεσάντρο Βολιάκο και Αλεσάντρο Μπιάνκο, αφήνοντας εκτός τον Λούκα Γκουγκεσασβίλι και τον Σόλα Σορετίρε.

Στη διάθεση του Ρουμάνου προπονητή θα είναι οι εξής ποδοσφαιριστές:

Λίστα Α: Παβλένκα, Τσιφτσής, Κένι, Σάστρε, Μπάμπα, Τέιλορ, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Βολιάκο, Θυμιάνης, Τσοπούρογλου, Καμαρά, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Μπιάνκο, Πέλκας, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Τάισον, Ντεσπόντοφ, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης, Τσάλοφ, Μύθου.

Λίστα Β: Μπαταούλας, Χατσίδης, Γκιτέρσο, Κωττάς, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Πολυκράτης, Σνάουτσνερ.