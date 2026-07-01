Άκρως θετικό ήταν το δείγμα που έδωσε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι. Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι, που πραγματοποίησε το ανεπίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο των «ασπρόμαυρων», επικράτησε με 4-1 της Μπέβερεν, στο Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας.

Εξαιρετικός ήταν ο Χρήστος Ζαφείρης, που πέτυχε δυο γκολ κι έδωσε μια ασίστ, αγωνιζόμενος στο δεύτερο μέρος κόντρα στη νεοφώτιστη στην Pro League ομάδα του Βελγίου.

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