Πανέτοιμος είναι ο ΠΑΟΚ για τον αγώνα του με τον Παναιτωλικό, που θα διεξαχθεί το Σάββατο στο Αγρίνιο, για την 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Οι Θεσσαλονικείς ολοκλήρωσαν χωρίς απρόοπτα την Παρασκευή την προετοιμασία τους για το ματς με τα «καναρίνια», στο οποίο φυσικά έχουν στόχο το «τρίποντο».

Όπως συνηθίζει το τελευταίο διάστημα, ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή.

Για την πόλη της Αιτωλοακαρνανίας δεν ταξιδεύουν τέσσερις ποδοσφαιριστές: ο Ανέστης Μύθου που προπονήθηκε ατομικά, ο Ντέγιαν Λόβρεν που έβγαλε μέρος του προγράμματος, αλλά και οι Λούκα Ιβανούσετς, Γίρι Παβλένκα που υποβλήθηκαν σε θεραπεία.