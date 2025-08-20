Ο Σουαλιό Μεϊτέ εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου εν όψει του πρώτου αγώνα κόντρα στη Ριέκα (Πέμπτη 21/8, 21:45, OPEN TV – «Στάντιον Ρουγέβιτσα»), για τα Play Off του UEFA Europa League.

Ο Γάλλος μέσος μίλησε τόσο για το δικό του επίπεδο ετοιμότητας, όσο και για την προσεχή αντίπαλο της ομάδας του και το μεγάλο στόχο, την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μεϊτέ στη συνέντευξη Τύπου:

Για την κατάσταση που βρίσκεται: «Προσωπικά νιώθω όλο και καλύτερα. Είναι γεγονός ότι έλειπα από τις προηγούμενες προετοιμασίες. Σίγουρα φέτος ήταν διαφορετικά και έκανε καλό σε μένα η προετοιμασία, να προσαρμοστώ στα θέλω του προπονητή. Είμαι χαρούμενος και ανυπομονώ για το αυριανό παιχνίδι».

Για το τι περιμένει από τον αυριανό αγώνα: «Τα προηγούμενα παιχνίδια δεν ήταν εύκολα, ήταν ιδιαίτερα. Απέναντι σε μία ομάδα όπως η Βόλφσμπεργκερ που αμυνόταν και μας χτύπησε στην αντεπίθεση, κάτι πάντα δύσκολο, αλλά ήμασταν έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε και προκριθήκαμε. Τώρα έχουμε παίξει δύο ματς ήδη και δουλέψαμε παραπάνω. Τακτικά δουλεύουμε πολύ. Η Ριέκα είναι μία καλή ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο και πιστεύω είμαστε έτοιμοι για να πάρουμε αύριο το θετικό αποτέλεσμα».

Για το πότε θα δούμε τον ίδιο στο 100% και την ψυχολογία της ομάδας μετά την πρόκριση επί των Αυστριακών: «Έκανα την προετοιμασία και έπαιξα στα φιλικά. Ακόμα και να δουλέψεις πολύ στην προετοιμασία, δεν γίνεται να είσαι έτοιμος σε αυτά τα παιχνίδια. Έχω παίξει 90λεπτο στην Τούμπα και 120λεπτά στην Αυστρία, αισθανόμουν βαριά τα πόδια μου, αλλά πολύ γρήγορα θα αισθάνομαι στο 100% και απολύτως καλά. Εμάς στόχος μας δεν είναι το Conference League. Από την αρχή ο στόχος ήταν να φτάσουμε στο Εuropa. Είμαστε μία καλύτερη ομάδα από τη Ριέκα, αλλά πρέπει να το δείξουμε στον αγωνιστικό χώρο. Το Conference είναι καλό, αλλά το Europa είναι ένα επίπεδο πάνω, μία πιο ανταγωνιστική διοργάνωση και αξίζει να παίζουμε στο υψηλότερο επίπεδο».