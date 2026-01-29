Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών προχώρησε σε μια συμβολική πράξη τιμής.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και συλλογικού πένθους, ο ελληνικός αθλητισμός αποχαιρετά τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε μια τραγωδία που υπερβαίνει συλλόγους, χρώματα και αντιπαλότητες.

Ο άδικος και πρόωρος χαμός των φιλάθλων του ΠΑΟΚ έχει συγκλονίσει την κοινωνία, και έχει προκαλέσει κύμα συμπαράστασης από θεσμικούς φορείς και την ευρύτερη αθλητική κοινότητα.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) προχώρησε σε μια συμβολική πράξη τιμής, υψώνοντας τη σημαία μεσίστια στην κεντρική πύλη του Ολυμπιακού Συγκροτήματος, ευθυγραμμιζόμενο με τις πρωτοβουλίες της Πολιτείας και στέλνοντας μήνυμα ενότητας, σεβασμού και ανθρώπινης αλληλεγγύης.

Η ενημέρωση του ΟΑΚΑ:

«Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ), με βαθιά θλίψη και σεβασμό, συμμετέχει στο πανελλήνιο πένθος για τον άδικο και πρόωρο χαμό των νεαρών φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Σε πλήρη εναρμόνιση με την απόφαση και το πνεύμα των πρωτοβουλιών του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, το ΟΑΚΑ προχώρησε τοποθετώντας σε μεσίστια θέση την σημαία του οργανισμού, στην κεντρική πύλη του Ολυμπιακού Συγκροτήματος, ως ελάχιστη ένδειξη τιμής και συμπαράστασης.

Το ΟΑΚΑ, ως σύμβολο του ελληνικού αθλητισμού και των αξιών που αυτός πρεσβεύει, στέκεται αλληλέγγυο στις οικογένειες των θυμάτων και σε ολόκληρη την αθλητική κοινότητα, συμμεριζόμενο τον πόνο και την οδύνη για αυτή την βαρύτατη απώλεια.

Ο αθλητισμός ενώνει και τιμά τη μνήμη όσων χάθηκαν άδικα, υπενθυμίζοντας την ανάγκη σεβασμού, ανθρωπιάς και συλλογικής ευθύνης».