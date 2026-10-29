Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Γιάννη Μιχαηλίδη έως τις 30 Ιουνίου 2030. Η συμφωνία είχε επιτευχθεί εδώ και μερικές ημέρες και πλέον έπεσαν κι οι τυπικές υπογραφές.

Ο Μιχαηλίδης εντάχθηκε στον ΠΑΟΚ το 2016 και εντάχθηκε στην Κ17. Αν και μέχρι τότε αμυντικό χαφ, έκανε άμεσα αισθητή την παρουσία του στην αμυντική γραμμή αρχικά της Κ19, με την οποία πανηγύρισε τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα. Προωθήθηκε στην Α’ ομάδα του ΠΑΟΚ τον Μάρτιο του 2019, δούλεψε πολύ για να εξελιχθεί και πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του στις 15 Ιανουαρίου 2020 με αντίπαλο τον ΟΦΗ στην Τούμπα.

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