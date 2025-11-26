Την πεποίθησή του πως ο ΠΑΟΚ θα εμφανιστεί πανέτοιμος για το παιχνίδι απέναντι στην Μπραν (Πέμπτη 27/11, 19:45, COSMOTE SPORT 3 HD – Γήπεδο Τούμπας), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, εμφανίστηκε ο Γιάννης Μιχαηλίδης.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός εκπροσώπησε τους παίκτες του ΠΑΟΚ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου και μίλησε τόσο για το παιχνίδι με τους Νορβηγούς, όσο και για τον Ράζβαν Λουτσέσκου, αλλά και τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Μιχαηλίδης:

-Για την μέχρι σήμερα πορεία της ομάδας:

«Είναι καλύτερη η πορεία μας. Η δουλειά που έγινε και πέρυσι και φέτος είναι πολύ μεγάλη. Είμαστε καλύτερα και σε επίπεδο νοοτροπίας. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Δουλεύουμε σωστά από το καλοκαίρι. Πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι και κατάλληλα προετοιμασμένοι».

-Για τη δύναμη της έδρας:

«Η Τούμπα είναι μια σκληρή έδρα, δεν βρίσκεις εύκολα στο ποδόσφαιρο τέτοια ατμόσφαιρα. Θα δυσκολευτεί η Μπραν. Θα πιεστεί και από τον κόσμο. Το κάνει καλά αυτό ο κόσμος μας. Υπάρχουν όμως παίκτες με εμπειρία και στην αντίπαλη ομάδα που θα έχουν βιώσει παρόμοιες καταστάσεις».

-Για το επίτευγμα του Ράζβαν Λουτσέσκου που έφτασε τις 200 νίκες στον πάγκο του ΠΑΟΚ:

«Τα νούμερα του Ραζβάν τα λένε όλα. Δεν είναι λίγες οι 200 νίκες. Έχει δώσει πολλά στην ομάδα. Ο προπονητής, όπως ξέρετε, δουλεύει πάρα πολύ. Βγαίνουν πολλά στο γήπεδο».

-Για το γεγονός πως η σεζόν είναι ιστορική για το σύλλογο:

«Για εμάς η χρονιά είναι ιστορική, όπως και να έχει, για τα 100 χρόνια του συλλόγου. Είναι ένα κίνητρο παραπάνω να διεκδικήσουμε τρόπαια και θα παλέψουμε σε όλες τις διοργανώσεις μέχρι τέλους».

-Για το πόσοι βαθμοί θα χρειαστούν για την πρόκριση στα νοκ άουτ παιχνίδια:

«Δεν κοιτάμε τους βαθμούς στη διοργάνωση, αλλά θέλουμε τη νίκη με την Μπραν για να ανέβουμε περισσότερο στη βαθμολογία. Υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα, δεν είναι μια νίκη πρόκρισης αυτή που θα ψάξουμε. Θα είναι δύσκολος ο δρόμος».

-Για το γεγονός ότι η Μπραν είναι ντεφορμέ κι αν υπάρχει κίνδυνος υποτίμησης:

«Έχουμε πέσει αρκετές φορές σε παγίδες και είμαστε μαθημένοι και δεν θα υπάρχει θέμα στο κομμάτι να θεωρήσει κανείς ότι υποτιμούμε τον αντίπαλο».

-Για την προσωπική του κατάσταση και παρουσία φέτος:

«Δεν έχω χάσει ματς, είμαστε χαρούμενοι γι’ αυτό. Είμαι υγιής. Έχω δουλέψει πολύ μετά τον τραυματισμό μου πριν κάποια χρόνια. Ευχαριστώ τον προπονητή μου για τη μεγάλη εμπιστοσύνη που μου δείχνει. Δεν έχω πετύχει κάτι ακόμα, αλλά είμαι χαρούμενος γι’ αυτό που έχω καταφέρει μέχρι στιγμής».