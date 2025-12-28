Η ατυχία χτύπησε εκ νέου την πόρτα του Ίσκο.

Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός, ο οποίος την εφετινή σεζόν βρίσκεται συνεχώς στα … πιτς έχοντας προλάβει να αγωνισθεί σε μόνο έναν αγώνα της La Liga με την Μπέτις, (εναντίον της Τζιρόνα τον περασμένο Νοέμβριο) θα πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, όπως αποκάλυψε η «Mundo Deportivo».

Έχοντας ήδη μείνει εκτός δράσης τον τελευταίο 1,5 χρόνο, λόγω δύο τραυματισμών στην περόνη, ο έμπειρος άσος θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα.

Αυτό σημαίνει ότι θα απουσιάσει και από το παιχνίδι των Ανδαλουσιανών κόντρα στον Δικέφαλο, για το Europa League.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ίσκο προερχόταν από μία εξαιρετική σεζόν πέρυσι με τη Μπέτις, με απολογισμό 12 γκολ και 11 ασίστ σε 33 εμφανίσεις.