Σε φάση επιτάχυνσης μπαίνει το σχέδιο για τη Νέα Τούμπα, καθώς η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δηλώνει έτοιμη να ξεκινήσει άμεσα συζητήσεις με τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, με αφορμή το μνημόνιο που παραδόθηκε από την τεχνοκρατική επιτροπή.

Το κείμενο, που περιλαμβάνει τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου, βρίσκεται πλέον στα χέρια του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣ, το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει σύντομα για να εξετάσει αναλυτικά τις προτάσεις και τις τεχνικές παραμέτρους.

Από την πλευρά της ΠΑΕ, η αντίδραση ήταν άμεση και θετική. Πηγές από τον ποδοσφαιρικό οργανισμό εκφράζουν ικανοποίηση για τις πρώτες ενδείξεις του μνημονίου, χαρακτηρίζοντάς το ως «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση» και επισημαίνουν την ανάγκη για γρήγορες και ουσιαστικές κινήσεις.

«Είμαστε έτοιμοι να καθίσουμε στο τραπέζι με τον ΑΣ και να συζητήσουμε τα αυτονόητα. Ο χρόνος πιέζει και δεν υπάρχει περιθώριο για καθυστερήσεις», αναφέρουν χαρακτηριστικά κύκλοι της ΠΑΕ.

Η Νέα Τούμπα αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον ΠΑΟΚ, με το έργο να έχει ήδη περάσει από σημαντικά στάδια προετοιμασίας. Το μνημόνιο θεωρείται κομβικό για την εναρμόνιση των θέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και την έναρξη των διαδικασιών υλοποίησης.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι καθοριστικό, καθώς η συνεργασία ΠΑΕ και ΑΣ θα κρίνει την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των εξελίξεων γύρω από το νέο γήπεδο του Δικεφάλου.

