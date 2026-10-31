Με καθυστέρηση τριών εβδομάδων λόγω του συνεδρίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΟΚ, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση ανάμεσα σε ΠΑΕ, ΑΣ και τις εταιρείες που έχουν αναλάβει το έργο κατασκευής της «Νέας Τούμπας»

Ο Ερασιτέχνης εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα στην οποία αναφέρει:

«Εδώ και πολλούς μήνες είμαστε σε στενή επαφή με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφορικά με το θέμα της ανέγερσης του νέου γηπέδου μας στην Τούμπα. Όλο αυτό το διάστημα πραγματοποιούνται συναντήσεις με τα στελέχη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά και ανταλλαγή εγγράφων.

Σ΄ αυτό το πλαίσιο παραλάβαμε και σήμερα, μελέτες και σχέδια, που προχωρούν και εξελίσσονται. Στόχος, όπως έχει ειπωθεί και στην πρόσφατη παρουσίαση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, είναι στο τέλος του 2026 να κατατεθεί η αίτηση για την έκδοση της πολεοδομικής άδειας και το καλοκαίρι του 2027 να ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου μας».