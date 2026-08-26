Πέρα από τον Άντριγια Ζίβκοβιτς, ο ΠΑΟΚ θα στερηθεί και τον Μαντί Καμαρά στη ρεβάνς της Πέμπτης 27/8 με την Μπραν (20:00) για τα playoffs του Conference League.

Μετά το 1-1 της Τούμπας, ο Δικέφαλος του Βορρά ταξιδεύει στη Νορβηγία για τη ρεβάνς με την Μπραν στα play-offs της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με μοναδικό στόχο τη νίκη, ώστε να πάρει την πρόκριση και να συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr