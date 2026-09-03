Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έδωσε στη δημοσιότητα την παρακάμερα της λευκής ισοπαλίας του Δικεφάλου του Βορρά με τον ΟΦΗ για την 1η αγωνιστική της League phase του Superbet Κυπέλλου.

Οι δύο φιναλίστ του περσινού τελικού του θεσμού έμειναν στο 0-0 σε ένα βροχερό βράδυ στη Θεσσαλονίκη και μοιράστηκαν από έναν βαθμό. Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι έφτασε αρκετές φορές κοντά στο γκολ αλλά έπεσε πάνω στον εξαιρετικό Χριστογεώργο, ο οποίος κατέβασε ρολά και κράτησε όρθιους τους Κρητικούς στην Τούμπα.

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