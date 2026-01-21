Ο Γιώργος Γιακουμάκης ζει την αναγέννησή του στον ΠΑΟΚ και η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη αρχίζει να το παρατηρεί. Τα 11 γκολ και η μία ασίστ σε 24 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο Κρητικός επιθετικός έχει ξαναβρεί τον ρυθμό και την αυτοπεποίθηση του.

Το γεγονός αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από το ισπανόφωνο “Sports Illustrated”, που αφιέρωσε άρθρο στο παρόν και το μέλλον του Έλληνα φορ, επισημαίνοντας ότι η βελτίωσή του φέρνει σε δύσκολη θέση την Κρουζ Αζούλ. Ο δανεισμός του στον ΠΑΟΚ περιλαμβάνει οψιόν αγοράς και με την τρέχουσα απόδοσή του, η πιθανότητα μόνιμης μεταγραφής γίνεται πλέον πιο ρεαλιστική.

