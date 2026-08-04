Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα ξαναφορέσει ο Δημήτρης Γιαννούλης επιβεβαιώνοντας το paixebala.gr, το οποίο στις 25/07/2026, είχε γράψει ότι διεθνής αμυντικός βρίσκεται μία ανάσα από την επιστροφή του στο «δικέφαλο» του Βορρά.

Οι Θεσσαλονικείς ήρθαν σε συμφωνία με την Άουγκσμπουργκ για την απόκτηση του Γιαννούλη και μένει το τυπικό σκέλος για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Ο ποδοσφαιριστής έρχεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για τρία χρόνια με τον ΠΑΟΚ στον οποίο έπαιξε τη διετία 2019-2021.

Περισσότερα στο paixebala.gr