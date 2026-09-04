Σαν βόμβα έσκασε η ανακοίνωση της θύρας 4 για τον Ιβάν Σαββίδη και την απαίτηση να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος Σύνδεσμος Φιλάθλων του δικέφαλου του βορρά, θεωρεί ότι ο ποδοσφαιρικός οργανισμός του ΠΑΟΚ εδώ και χρόνια βρίσκεται σε πορεία παρακμής και αποεπένδυσης.

Για τον λόγο αυτό οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δείχνουν την έξοδο στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, καθώς θεωρούν πως πλέον η παρουσία του δεν ωφελεί τον δικέφαλο, αλλά κάνει ζημιά στην εικόνα και την πορεία του.

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