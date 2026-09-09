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Σε αναζήτηση επιθετικού βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, με τον Μιχάιλο Ιβάνοβιτς να βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα των «ασπρόμαυρων». Ο 21χρονος Σέρβος αποτελεί μία από τις δύο περιπτώσεις που εξετάζουν αυτή την στιγμή οι άνθρωποι του συλλόγου για την ενίσχυση της κορυφής της επίθεσης.

Ο Ιβάνοβιτς θεωρείται μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση με τον ΠΑΟΚ να έχει ήδη ανοίξει κύκλο επαφών για την απόκτησή του. Η άλλη επιλογή που εξετάζεται αφορά σε έναν πιο έμπειρο επιθετικό, με τον «Δικέφαλο» να αξιολογεί τα δεδομένα πριν καταλήξει στην τελική του επιλογή.

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