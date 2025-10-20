Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Νίκο Καραγεωργίου, τον οποίο ευχαριστεί θερμά για την προσφορά του στην καθοδήγηση του ΠΑΟΚ Β’.

Προπονητής της Β’ ομάδας των «ασπρόμαυρων» αναλαμβάνει πλέον ο Ντάνι Πονζ, ο οποίος είχε μέχρι πρότινος την εποπτεία των ποδοσφαιριστών, αναφορικά με το κομμάτι της ατομικής βελτίωσης.

Στα 51 του, ο Πονζ είχε διατελέσει την περασμένη σεζόν προπονητής της Ελντένσε στη LaLiga2. Ντεμπούτο στον πάγκο του ΠΑΟΚ Β’ αναμένεται να κάνει στο ματς της 7ης αγωνιστικής του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2, με τον ΠΑΟΚ Β’ να υποδέχεται τον Νέστο Χρυσούπολης.

Ο Καραγεωργίου αποχαιρέτησε τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ Β’, με τον 62χρονο τεχνικό να αφήνει τους «ασπρόμαυρους» έπειτα από δέκα μήνες και 18 παιχνίδια. Την τρέχουσα σεζόν, υπό τις οδηγίες του Καραγεωργίου, ο ΠΑΟΚ Β’ μέτρησε μια νίκη, μια ισοπαλία και τέσσερις ήττες με τέρματα 6-8 ενώ το περασμένο Σάββατο (18/10) ηττήθηκε με 2-1 με ανατροπή από τον ΠΟΤ Ηρακλής στο Καυτανζόγλειο.