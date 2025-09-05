«Ραντεβού» με την ατυχία την Τετάρτη ο Κίριλ Ντεσπόντοφ στη διάρκεια προπόνησης της Εθνικής Βουλγαρίας, καθώς τραυματίστηκε και τέθηκε εκτός από το παιχνίδι με την Ισπανία, για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι συμπατριώτες του, ο 28χρονος άσος που επέστρεψε εσπευσμένα στη Θεσσαλονίκη, έχει υποστεί θλάση στον μηρό και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες τρεις εβδομάδες.

Το σίγουρο είναι πως θα κάνει νέο κύκλο εξετάσεων από τους γιατρούς του «δικεφάλου του βορρά» και εφόσον επιβεβαιωθεί η ζημιά, τότε, θα χάσει σίγουρα τα παιχνίδια με ΟΦΗ, Λεβαδειακό, Παναιτωλικό, Μακάμπι Τελ Αβίβ, κάνοντας αγώνα δρόμου για το ματς με τον Αστέρα AKTOR στα τέλη Σεπτεμβρίου.