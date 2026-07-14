Δυο παίκτες πήρε σχεδόν… κατόπιν εορτής ο Ιβάν Σαββίδης στον ΠΑΟΚ. Ο Σανταμαρία και ο Τάχα Άλι έχασαν το κύριο μέρος της προετοιμασίας και αποτελούν ερωτηματικά για τον βαθμό ετοιμότητάς τους. Ο ΠΑΟΚ μέχρι την Παρασκευή θα πρέπει να δηλώσει στην UEFA την λίστα με τους παίκτες που θα συμμετέχουν στους ευρωπαϊκούς αγώνες, είτε με την Ντιναμό Κιέβου, είτε με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr