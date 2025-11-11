Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Προσέχει για να… έχει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φρόντισε να «δέσει» με νέο συμβόλαιο ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του.

Ο λόγος για τον Γιώργο Κοσίδη, ο οποίος επέκτεινε τη συνεργασία του με τους Θεσσαλονικείς μέχρι τον Ιούνιο του 2027, όπως ανακοίνωσαν την Τρίτη οι «ασπρόμαυροι».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την ανανέωση συμβολαίου του Γιώργου Κοσίδη μέχρι τον Ιούνιο του 2027.

Από τα επτά του χρόνια στον ΠΑΟΚ ο Γιώργος Κοσίδης, έχει εξελιχθεί σε έναν ικανότατο και δυναμικό αμυντικό, που αγωνίζεται τόσο ως στόπερ, όσο και ως δεξί μπακ.

Είναι γεννημένος το 2007, πρωταθλητής με την Κ17, κυπελλούχος Super League με την Κ19, διεθνής και μέλος του ΠΑΟΚ Β από την αρχή της σεζόν.

Προφανώς, αγωνίζεται και με την Κ19 στο Youth League».