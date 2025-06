Μεγάλη κινητικότητα είχε η σημερινή ημέρα στα μεταγραφικά θέματα του ΠΑΟΚ.

Κι αυτό γιατί ανακοινώθηκε η ανανέωση της συνεργασίας με τον Παβλένκα μέχρι το 2027, ενώ γνωστοποιήθηκαν και οι (προφορικές) συμφωνίες με τους Μεϊτέ και Γκρεγκ Τέιλορ.

Παράλληλα ο ΠΑΟΚ φρόντισε σήμερα να συστήσει στο κοινό του τον Λούκα Γκουγκεσασβίλι.

Ο λόγος για τον πρώην τερματοφύλακα του Πανσερραϊκού, τον οποίο ο «δικέφαλος» του Βορρά, είχε ανακοινώσει εδώ και αρκετό καιρό.

Ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι λοιπόν, φόρεσε και επίσημα τα «ασπρόμαυρα», με τον σύλλογο να δίνει στη δημοσιότητα video του 28χρονου γκολκίπερ από την Τούμπα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γεωργιανός γκολκίπερ υπέγραψε με τον ΠΑΟΚ συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2028, ενώ θα υπερασπίζεται την εστία του, φορώντας τη φανέλα με το Νο88!

Luka is here: The Proper Edition #PAOK #OurWay #transfers pic.twitter.com/s3HuO5EjGl

