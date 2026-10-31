Στον ΠΑΟΚ τις τελευταίες μέρες έχουν θέσει στις προτεραιότητές τους τις ανανεώσεις των συμβολαίων του Αντρίγια Ζίβκοβιτς και του Κίριλ Ντεσπόντοφ, που έχει στα χέρια του πρόταση από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για να επιστρέψει στη Βουλγαρία.

Με τη φετινή, μεταβατική σεζόν από την μετά Λουτσέσκου-Ντέλια εποχή να μην βαίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον Δικέφαλο του Βορρά, οι ιθύνοντες της ομάδας έχουν στρέψει το βλέμμα τους στα συμβόλαια που ολοκληρώνονται στο τέλος της σεζόν, έχοντας βάλει σε πρώτο πλάνο την παραμονή του Αντρίγια Ζίβκοβιτς αλλά και του Κίριλ Ντεσπόντοφ.

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