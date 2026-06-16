Καπούτ ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ και το πράμα ξεκαθαρίζει σιγά-σιγά. Δεν ήτο μονάχα η κόντρα του με τον Γιωργάκη, τον υιό του Ιβάν, επειδή δεν τον άκουγε ο Ρουμάνος για τους παίχτες που θα βάλει στα ματς. Είναι και κάτι άλλο, πιο σημαντικό. Ο Σαββίδης έχει μείνει πανί με πανί, ρέστος. Του τα έχει δεσμεύσει όλα ο Πούτιν για να κερδίζει τον ατελείωτο πόλεμο με τους Ουκρανούς. Μόνο με τα έσοδα θα συντηρεί τον ΠΑΟΚ, κι όσο αντέξει.

Αυτό ακριβώς που διαβάζεις. Έχει τρομερό πρόβλημα ο ΠΑΟΚ με το ταμείο, διότι άδειασε η τσέπη του Σαββίδη. Για την ώρα, δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει τους υπόλοιπους τρεις στο κασέρι.

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