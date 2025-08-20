Ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντίκ επιβεβαίωσε τη συμφωνία μεταξύ Σλάβια Πράγας και ΠΑΟΚ για τη μεταγραφή του Χρήστου, με ανάρτησή του στα social media:

«Ναι, βρήκαμε μια λύση που είναι επωφελής για όλα τα μέρη. Ο Ζάφι θα παίξει στο Champions League με τη Σλάβια, και στη συνέχεια για τον ΠΑΟΚ από τον Ιανουάριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Να σημειωθεί ότι η μεταγραφή θα είναι άμεση, όπως υποστηρίζουν τα ΜΜΕ στην Τσεχία, αλλά ο Χρήστος Ζαφείρης θα παραμείνει δανεικός μέχρι του 2025 στην Πράγα.

Όπως αναφέρεται η Σλάβια Πράγας έκανε δεκτή την πρόταση να παραμείνει ο Ζαφείρης στην ομάδα μέχρι το τέλος της χρονιάς και ο ΠΑΟΚ την αποδέχτηκε.

Η Σλάβια Πράγας, σύμφωνα με την isport.blesk θα εισπράξει 10 εκατομμύρια ευρώ + 2 εκατομμύρια σε μπόνους.