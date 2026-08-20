Η αλήθεια είναι, ότι το κλίμα στον ΠΑΟΚ, μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, δεν είναι και το καλύτερο.

Και για να ξεχαστούν οι κραδασμοί αλλά και τα επακόλουθα αυτής της μεταγραφής, τον σημερινό αγώνα με τη Μπράν(20:45) για το Conference League, στην Τούμπα, ο Λίσι και οι παίκτες του, τον βλέπουν ως σανίδα σωτηρίας. Ως τον πρώτο τελικό, πριν τον επόμενο…

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr