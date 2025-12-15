Όπου φύγει… φύγει ο Τσάλοφ απ’ τον ΠΑΟΚ. Ο Ρώσος επιθετικός όπως αποκάλυψε ο μάνατζέρ του Σάντορ Βάργκα, θέλει να μετακομίσει σε άλλη ομάδα την προσεχή μεταγραφική περίοδο, ρίχνοντας ευθύνες για την κακή του πορεία στον Ράζβαν Λουτσέσκου.

Ο μάνατζερ του Τσάλοφ, δήλωσε στο ρωσικό Μέσο «Sovsport» πως ο Ρουμάνος τεχνικός ευθύνεται που ο πελάτης του δεν αισθάνεται άνετα στον σύλλογο και που έχει τέτοια απόδοση…

Μάλιστα, τόνισε πως όντας πρώην προπονητής, βλέπει πως πολλά πράγματα στον «δικέφαλο του βορρά» γίνονται με λανθασμένο τρόπο, ξεκαθαρίζοντας πως στόχος του ίδιου και του παίκτη θα ήταν να φύγει από τους Θεσσαλονικείς κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

«Δεν αισθάνεται άνετα εκεί και φταίει ο προπονητής. Είμαι πρώην προπονητής και βλέπω ότι όλα γίνονται ανόητα και λανθασμένα. Δεν φταίει ο Φιόντορ και ελπίζω πραγματικά να φύγει αυτόν τον χειμώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Να σημειωθεί πως o 27χρονος φορ από το καλοκαίρι του 2024 όταν και αποκτήθηκε από τον «δικέφαλο του βορρά», μετράει 61 συμμετοχές με 8 γκολ και ισάριθμες ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.