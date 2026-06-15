Επτά χρόνια σε δύο θητείες, δύο Πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα Ελλάδας και ένας τίτλος αήττητος. Και πάνω από 360 αγώνες. Αυτά είναι τα νούμερα που συνοδεύουν την αποχώρηση του Ραζβάν Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ. Οι αριθμοί, όμως, δεν αποτυπώνουν παρά μόνο τη μία διάσταση αυτής της ιστορίας. Γιατί ο Ρουμάνος τεχνικός δεν άφησε πίσω του μόνο τρόπαια, άφησε μία φιλοσοφία, μία αγωνιστική ταυτότητα, μία νοοτροπία που έγινε τρόπος ζωής στην Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει τώρα σε εντελώς άγνωστα νερά. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στο τακτικό κενό που αφήνει ένας από τους πιο καταρτισμένους προπονητές που πέρασαν από το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά σε κάτι βαθύτερο.

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