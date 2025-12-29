Οι αστοχίες του Ιβάν Σαββίδη κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης της επιτροπής για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, έριξαν νερό στον μύλο της όξυνσης και της απαξίωσης του ελληνικού ποδοσφαίρου.

«Αν ο ΠΑΟΚ ήθελε να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη, θα το είχε κάνει. Δεν το θέλω», είπε χαρακτηριστικά το αφεντικό του «Δικέφαλου του Βορρά». Αυτό που δεν αποκάλυψε, είναι, ποιον θεωρεί χαλίφη. Διότι τα τελευταία χρόνια, το πάνω χέρι στα διοικητικά του ποδοσφαίρου τα είχαν ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και σήμερα ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Στην προεδρία της ΕΠΟ, τον… δικό μας Βαγγέλη Γραμμένο (όπως τον είχε χαρακτηρίσει) πρόεδρο επί πολλά χρόνια της ΕΠΣ Μακεδονίας, διαδέχτηκε ο δικηγόρος Τάκης Μπαλτάκος που ήταν πιο κοντά στον ΠΑΟΚ, ενώ σήμερα επικεφαλής είναι ο μέχρι πρότινος παράγοντάς του, ο Μάκης Γκαγκάτσης. Η διαιτησία και η αθλητική δικαιοσύνη βρίσκονται υπό την ΕΠΟ και στελεχώνονται από αυτήν.

