Ολοκληρώνεται την Κυριακή η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ βρίσκονται σε κοινή αφετηρία για τη διεκδίκηση του τίτλου. Σε ποια μπάλα όμως ν’ αναφερθείς όταν στο βωμό της δολοφονούνται νέοι άνθρωποι. Ακόμη ένα 20χρονο παιδί μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στην Καλαμαριά για το τίποτα. Γιατί τίποτα δεν είναι η υποστήριξη διαφορετικής ομάδας.

Η Θεοποίηση του συλλόγου, δημιουργεί μουλάδες στην Ελλάδα. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο φθάσαμε σε… ιερούς πολέμους. Στη χώρα που φώτισε την οικουμένη, βγαίνουν μαχαίρια με τα οποία φαίνεται το νταηλίκι και η κυριαρχία. Στον τόπο που ο πολιτισμός έπρεπε ν’ ακολουθεί τα χνάρια των προγόνων μας, νάνοι πολιτικοί καθορίζουν το μέλλον της. Με μέτρα και σταθμά Ούννων που ζουν με τη μορφή των ανθρώπων κι έχουν τη σκληρότητα των άγριων θηρίων.

