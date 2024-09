Ελληνικές σημαίες των οπαδών του ΠΑΟΚ κατέσχεσε η αστυνομία της Τουρκίας πριν το ματς με την Γαλατασαράι στην Κωνσταντινούπολη. Λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση του «δικεφάλου του Βορρά» για τη League Phase του Europa League, έγιναν από τις αρχές εξονυχιστικοί έλεγχοι στα πούλμαν.

Οι αρχές της Τουρκίας αποφάσισαν να κατασχέσουν ελληνικές σημαίες, ώστε να μην αναρτηθούν στο γήπεδο της Γαλατασαράι, για να αποφευχθούν πιθανές εντάσεις.

Εν τω μεταξύ, οι οπαδοί της Γαλατά στο «Αλί Σάμι Γεν» ανήρτησαν πανό με την ημερομηνία της άλωσης της Κωνσταντινούπολης (1453).

on our way to our City #GALPAOK pic.twitter.com/20DCcjhWBx

— Doremi (@Doremi22393647) September 25, 2024