Ολοκληρώθηκε η κρίσιμη συνάντηση ανάμεσα στον Ραζβάν Λουτσέσκου και τον Ιβάν Σαββίδη, με τους δύο άνδρες να τα λένε από κοντά στη βίλα «Γαλήνη» στο Πόρτο Καρράς, με βασικό αντικείμενο την αποτίμηση της φετινής σεζόν για τον ΠΑΟΚ και τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο χαμένος τελικός Κυπέλλου, αλλά και η συνολική αγωνιστική εικόνα της ομάδας το τελευταίο διάστημα. Παρά τη δεδομένη απογοήτευση, οι επαφές πραγματοποιήθηκαν σε θετικό κλίμα, με αμοιβαίο σεβασμό και διάθεση για διορθωτικές κινήσεις ενόψει της συνέχειας.

