Ο 82ος τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (20:30) βρίσκει τον ΠΑΟΚ απέναντι στον ΟΦΗ, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν τον τίτλο του φαβορί και τους Κρητικούς να κυνηγούν τη μεγάλη έκπληξη και το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Ο ΠΑΟΚ θέλει να συνδυάσει τη συμπλήρωση 100 χρόνων Ιστορίας με το ένατο Κύπελλό του στην 25η παρουσία του σε τελικό. Ο Δικέφαλος θα προσπαθήσει να ξεπεράσει τη βαριά ήττα του με 3-0 από την ΑΕΚ και να ανακάμψει αγωνιστικά, καθώς είχαν προηγηθεί η ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό και η ήττα από τον Βόλο. Ο Ράζβαν Λουτσέσκου έχει σχεδόν πλήρες ρόστερ στη διάθεσή του και «όπλο» την παράδοση απέναντι στον ΟΦΗ, τον οποίο νίκησε δύο φορές στο φετινό πρωτάθλημα (2-1 και 3-0). Ο ΠΑΟΚ στον δρόμο προς τον τελικό απέκλεισε τους Ατρόμητο (στα πέναλτι), Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr