Χωρίς τον αρχηγό του θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στο κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Μπραν (27/8, 20:00) για τον επαναληπτικό των play-offs του UEFA Conference League, αφού απορρίφθηκε από την UEFA η έφεση των ασπρόμαυρων για μείωση της ποινής του Σέρβου, μετά την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε στον δεύτερο αγώνα με την Άντερλεχτ για το Europa League.

Ο ΠΑΟΚ μετράει αντίστροφα για τον πρώτο μεγάλο τελικό της σεζόν, ο οποίος θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη χρονιά της ομάδας, που θέλει να διατηρήσει την ευρωπαϊκή της παρουσία τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο, με τους Θεσσαλονικείς να συνεχίζουν την προετοιμασία τους για το παιχνίδι με τους Νορβηγούς στη Νέα Μεσημβρία.

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