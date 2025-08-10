Κάτοικος Τούμπας θα δηλώνει για τουλάχιστον την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ του Μεξικού ο ΠΑΟΚ και η Κρουζ Αζούλ ήρθαν σε οριστική συμφωνία για τον μονοετή δανεισμό -με οψιόν αγοράς- του διεθνούς στραικερ, κι έτσι ο Κρητικός φορ ετοιμάζει βαλίτσες για τη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται από τους Μεξικανούς, ο Έλληνας στράικερ χαιρέτησε ήδη τους συμπαίκτες του και αναμένεται να «πετάξει» άμεσα με προορισμό τη νύμφη του βορρά, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στην ομάδα του Λουτσέσκου.

Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της συμφωνίας έπαιξε η μεγάλη διάθεση του παίκτη να επιστρέψει στη χώρα μας, αφήνοντας αρκετά χρήματα από το συμβόλαιό του (2,8 εκατ. ευρώ).

Με την Κρουζ Αζούλ ο Γιακουμάκης κατέγραψε 40 εμφανίσεις με απολογισμό εννέα γκολ και οκτώ ασίστ.