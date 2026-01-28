Την απόφαση να μην ανοίξει η θύρα που ήταν να προγραμματισμένο να φιλοξενήσει τους υποστηρικτές του ΠΑΟΚ, οι οποίοι θα βρίσκονταν την Πέμπτη (29/1), στη Γαλλία, για να παρακολουθήσουν δια ζώσης την αναμέτρηση του «Δικεφάλου», για το Europa League, με αντίπαλο τη Λιόν, γνωστοποίησε τα ξημερώματα της Τετάρτης (28/1), η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Οι «ασπρόμαυροι», με ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, ανέφεραν σχετικά:

«Συναισθανόμενοι τη θλίψη και την οδύνη όλης της οικογένειας του ΠΑΟΚ μετά το τραγικό δυστύχημα και ακολουθώντας την απόφαση των οργανωμένων οπαδών να ακυρώσουν όλες τις εκδρομές τους και να παραμείνει κλειστή η κερκίδα των φιλοξενούμενων σε ένδειξη πένθους, σε συνεννόηση με τις γαλλικές αρχές και Λιόν, η συγκεκριμένη κερκίδα δεν θα ανοίξει.

Όσοι δεν ξεκίνησαν ακόμη το ταξίδι για τη Λιόν, αλλά και όσοι βρίσκονται ήδη στη Γαλλία, παρακαλούμε να σεβαστούν την απόφαση της οικογένειας του ΠΑΟΚ».